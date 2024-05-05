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10:12, 5 мая 2024Спорт

Для Бивола нашли нового соперника на титульный бой

Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с ливийцем Маликом Зинадом

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Организаторы боксерского вечера в Саудовской Аравии нашли нового соперника для россиянина Дмитрия Бивола на титульный бой. Об этом сообщает ESPN.

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в поединке с представителем Ливии Маликом Зинадом. Этот бой состоится 1 июня в Эр-Рияде.

Изначально Бивол должен был драться с чемпионом мира в полутяжелой категории по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым, который родился в России, но сейчас выступает под флагом Канады. Однако Бетербиев получил разрыв мениска и перенесет операцию на колене. Их бой с Биволом теперь должен состояться в конце 2024 года.

4 мая Бетербиев заявил, что на переносе поединка настояли врачи. «К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе», — заявил он. Боксер подчеркнул, что поединок с Биволом обязательно состоится позже.

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      Илья Костин
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