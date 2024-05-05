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13:39, 5 мая 2024Бывший СССР

Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

Политолог Топорнин: союзники Украины смогут покрыть выплаты по ее госдолгу

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Союзники Украины смогут покрыть ее выплаты по госдолгу перед частными инвесторами, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях для Киева, если кредиторы потребуют возобновить выплаты в 2025 году.

«Если сейчас начать требовать возврат кредитов или хотя бы оплату выданных кредитов и займов, Украина будет поставлена в очень сложное положение. На сегодняшний день половина ежегодного бюджета, а это десятки миллиардов долларов, фактически поступает из западных стран, в первую очередь из США и ЕС. Соответственно, мне кажется, никто не поддержит такую инициативу требования от Украины немедленного возврата средств или по крайней мере возврата процентов за выданные кредиты», — считает политолог.

По мнению специалиста, западные союзники не допустят дефолта, поэтому до окончания российской специальной военной операции (СВО) будут финансово поддерживать Украину.

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«Отдельные частные кредиторы могут предъявлять иски, могут добиться даже победы, я этого не исключаю, но на них тоже будут оказывать серьезное давление, чтобы этого не происходило. В крайнем случае деньги им вернут те же самые правительства США и стран Западной Европы, чтобы освободить Украину от бремени внешних платежей», — заключил он.

По информации The Wall Street Journal, частные внешние кредиторы Украины, которые позволили стране приостановить выплаты после начала боевых действий в 2022 году, могут потребовать возобновить выплаты по госдолгу в 2025 году.

В группу держателей облигаций входят такие компании, как BlackRock и Pimco. Их доля составляет до 20 процентов от всех непогашенных еврооблигаций Украины общей суммой в 20 миллиардов долларов. По информации издания, кредиторы хотят, чтобы Киев снова начал выплаты по процентам, а в обмен получит списание части долга. Если сделку не заключат, Украине может грозить дефолт, поскольку в августе 2024 года истекает срок кредитных каникул.

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