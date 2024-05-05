Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

Политолог Топорнин: союзники Украины смогут покрыть выплаты по ее госдолгу

Союзники Украины смогут покрыть ее выплаты по госдолгу перед частными инвесторами, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях для Киева, если кредиторы потребуют возобновить выплаты в 2025 году.

«Если сейчас начать требовать возврат кредитов или хотя бы оплату выданных кредитов и займов, Украина будет поставлена в очень сложное положение. На сегодняшний день половина ежегодного бюджета, а это десятки миллиардов долларов, фактически поступает из западных стран, в первую очередь из США и ЕС. Соответственно, мне кажется, никто не поддержит такую инициативу требования от Украины немедленного возврата средств или по крайней мере возврата процентов за выданные кредиты», — считает политолог.

По мнению специалиста, западные союзники не допустят дефолта, поэтому до окончания российской специальной военной операции (СВО) будут финансово поддерживать Украину.

«Отдельные частные кредиторы могут предъявлять иски, могут добиться даже победы, я этого не исключаю, но на них тоже будут оказывать серьезное давление, чтобы этого не происходило. В крайнем случае деньги им вернут те же самые правительства США и стран Западной Европы, чтобы освободить Украину от бремени внешних платежей», — заключил он.

По информации The Wall Street Journal, частные внешние кредиторы Украины, которые позволили стране приостановить выплаты после начала боевых действий в 2022 году, могут потребовать возобновить выплаты по госдолгу в 2025 году.

В группу держателей облигаций входят такие компании, как BlackRock и Pimco. Их доля составляет до 20 процентов от всех непогашенных еврооблигаций Украины общей суммой в 20 миллиардов долларов. По информации издания, кредиторы хотят, чтобы Киев снова начал выплаты по процентам, а в обмен получит списание части долга. Если сделку не заключат, Украине может грозить дефолт, поскольку в августе 2024 года истекает срок кредитных каникул.