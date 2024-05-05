Голландский тренер объяснил срыв переговоров со «Спартаком»

Тренер «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен прокомментировал интерес «Спартака»

Тренер голландского клуба «АЗ Алкмар» Паскаль Янсен объяснил срыв переговоров с московским «Спартаком». Его слова приводит ESPN Goedemorgen Eredivisie.

«Это был действительно конкретный вариант. Но я сделал другой выбор. В "Спартаке" считают, что им желательно работать с тренером, который лучше знает российскую лигу», — заявил Янсен.

В середине апреля «Спартак» уволил с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Он руководил командой с лета 2022 года.

1 мая в «Спартаке» сделали заявление относительно претендентов на пост главного тренера. Спортивный директор московского клуба Томаш Амарал рассказал, что наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин не входит в шорт-лист на должность тренера. Кроме того, на пост не претендует и Станислав Черчесов.