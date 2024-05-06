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12:35, 6 мая 2024Путешествия

Авиакомпания заплатит 7,2 миллиарда рублей за обман пассажиров

AP: авиакомпания Qantas заплатит 7,2 миллиарда рублей за обман пассажиров

Фото: Gregg Porteous / Destination NSW / Reuters

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas заплатит штраф и компенсации на 120 миллионов местных долларов (7,2 миллиарда рублей) за обман пассажиров. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) возбудила иск против Qantas летом 2023 года. Регулятор обвинил перевозчика в том, что он продавал билеты на фиктивные рейсы, а затем отменял перелеты, не предупреждая клиентов вовремя. Отмечалось, что компания прорекламировала больше восьми тысяч рейсов-фантомов, запланированных с мая 2021-го по июнь 2022-го.

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За обман пассажиров Qantas предстоит выплатить штраф в размере 100 миллионов австралийских долларов (шесть миллиардов рублей). Еще 20 миллионов (1,2 миллиарда рублей) уйдет на компенсации путешественникам. В результате более 86 тысяч человек смогут получить выплаты от 225 до 450 долларов (13-27 тысяч рублей).

В России с 1 апреля штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов выросли в четыре раза. Сборы увеличились с 25 до 100 рублей за каждый час задержки.

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      Мария Борисова
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