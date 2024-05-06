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12:23, 6 мая 2024Спорт

Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер Бенуа Гру

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер Бенуа Гру. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два года. «Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В завершившемся сезоне «Трактор» дошел до полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Челябинцы стали бронзовыми призерами турнира.

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