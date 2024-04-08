«Локомотив» обыграл «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче полуфинальной серии. Встреча завершилась со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов.

Итоговый счет в серии стал 4-0. Команда под руководством Игоря Никитина впервые с сезона-2008/2009 сыграет в финале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В другом полуфинале играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Счет в серии — 2-1. Следующая встреча состоится 9 апреля в Екатеринбурге.