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19:23, 8 апреля 2024Спорт

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче полуфинальной серии. Встреча завершилась со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Мартин Гернат, Артур Каюмов и Сергей Андронов.

Итоговый счет в серии стал 4-0. Команда под руководством Игоря Никитина впервые с сезона-2008/2009 сыграет в финале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В другом полуфинале играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Счет в серии — 2-1. Следующая встреча состоится 9 апреля в Екатеринбурге.

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