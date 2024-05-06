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19:56, 6 мая 2024Силовые структуры

Прокуратура потребовала компенсации пострадавшей от наезда самоката пенсионерке

Прокуратура потребовала от самокатчика компенсации для сбитой им пенсионерки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, пострадавшей от сбившего ее россиянина на самокате. Об этом в понедельник, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 31 июля 2023 года 21-летний самокатчик совершил наезд на пенсионерку на остановке общественного транспорта. Из-за сильного удара и падения женщина получила множественные переломы костей, травмы и раны на руках и ногах. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура потребовала компенсировать пострадавшей 1,9 миллиона рублей.

Женщина вынуждена была более шести месяцев проходить лечение.

24 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге у 11-летнего школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком.

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      Владимир Седов
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