Прокуратура потребовала компенсации пострадавшей от наезда самоката пенсионерке

Прокуратура потребовала от самокатчика компенсации для сбитой им пенсионерки

В Санкт-Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, пострадавшей от сбившего ее россиянина на самокате. Об этом в понедельник, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 31 июля 2023 года 21-летний самокатчик совершил наезд на пенсионерку на остановке общественного транспорта. Из-за сильного удара и падения женщина получила множественные переломы костей, травмы и раны на руках и ногах. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура потребовала компенсировать пострадавшей 1,9 миллиона рублей.

Женщина вынуждена была более шести месяцев проходить лечение.

24 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге у 11-летнего школьника произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком.