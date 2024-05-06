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16:54, 6 мая 2024Культура

Раскрыты подробности ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Shot: актер Александр Майоров, которого сбила машина, был пьян в момент аварии
Александр Майоров

Александр Майоров. Кадр: фильм «Три лани на алмазной тропе»

Сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» российский актер Александр Майоров, которого сбила машина в Санкт-Петербурге, был пьян в момент аварии. Подробностями инцидента делится Telegram-канал Shot.

Отмечается, что артист хотел перебежать оживленную автостраду. После удара машины он находился без сознания около 15 минут, затем пытался подняться и убежать с места аварии.

Водитель автомобиля рассказал Telegram-каналу Mash на Мойке, что его скорость не превышала 65 километров в час. Он также отметил, что не смог избежать столкновения, так как в этот момент на остановке справа стоял автобус.

Ранее стало известно, что 44-летний артист пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода в Санкт-Петербурге, после чего в него врезался автомобиль модели Forester японского производителя Subaru.

ЖЗЛ
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