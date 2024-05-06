Россия начала розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Хомчака

МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Украинский военный разыскивается по уголовной статье.

Хомчак был отправлен в отставку Владимиром Зеленским в июле 2021 года. На этом посту его сменил командующий войсками оперативной группировки «Север» Валерий Залужный. Официальной причиной отставки стали конфликты между Министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск.

Ранее 6 мая стало известно о розыске в России экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.