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10:53, 6 мая 2024Силовые структуры

Россия начала розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Хомчака

МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
Начало событий в новости МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Украинский военный разыскивается по уголовной статье.

Хомчак был отправлен в отставку Владимиром Зеленским в июле 2021 года. На этом посту его сменил командующий войсками оперативной группировки «Север» Валерий Залужный. Официальной причиной отставки стали конфликты между Министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск.

Ранее 6 мая стало известно о розыске в России экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

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      Любовь Ширижик
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