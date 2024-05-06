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13:07, 6 мая 2024Путешествия

Российские агрегаторы обвинили в продаже авиабилетов на несуществующие рейсы

Nordstar обвинила агрегаторы в продаже авиабилетов на несуществующие рейсы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская авиакомпания Nordstar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы. Об этом говорится в объявлении на сайте перевозчика.

Сотрудники авиакомпании заметили, что ряд агентских ресурсов, среди которых сайты aviakassa.com и mego.travel, предлагают пассажирам билеты на рейсы, отсутствующие в расписании. Уточняется, что Nordstar не планирует выполнять регулярные или чартерные рейсы летом 2024-го по следующим маршрутам: ПермьСочи, Сочи — Пермь, Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Сочи (с вылетом в 07:50) и Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

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«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — указано в объявлении.

В конце апреля авиакомпания Turkish Airlines, выгонявшая россиян с рейсов в Латинскую Америку, остановила продажи билетов в Мексику из городов России. Теперь путешественники не могут улететь самолетами этого турецкого перевозчика в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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      Марина Черняк
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