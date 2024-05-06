Силы Большунова в сравнении с норвежцами оценили

Призер Олимпиады Алыпов заявил, что Большунов сможет выигрывать у норвежцев

Бронзовый призер Олимпиады 2006 года в Турине в командном спринте, бывший лыжник Иван Алыпов оценил силы россиянина Александра Большунова с норвежскими соперниками. Его слова приводит «Чемпионат».

Алыпов заявил, что Большуноа точно будет на лидирующих позициях и сможет выигрывать. «Спортсмен такого уровня и класса, с таким опытом и уровнем подготовки 100 процентов будет впереди», — посчитал он.

7 апреля глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможность приглашения норвежских спортсменов на соревнования в Россию. Вяльбе заявила, что не собирается звать иностранных спортсменов на турниры в Россию.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.