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17:10, 6 мая 2024Экономика

Китай собрался закупать газ в Канаде

Китайская Sinopec провела переговоры с канадской Pembina о поставках газа

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

С 2028 года китайская энергетическая компания Sinopec может начать закупки 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) у канадской Pembina Pipeline. О соответствующих переговорах со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

Источником поставок должен стать строящийся завод Cedar LNG мощностью три миллиона тонн СПГ в год. Он является совместным предприятием самой Pembina и индийской Haisla First Nation. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долларов. Помимо закупок газа, Sinopec хотела бы получить долю в проекте, но какую, не сообщается.

Предполагается, что Cedar станет одним из первых экспортных терминалов СПГ в Канаде. Он должен обеспечить прямой доступ канадского газа на азиатские рынки. Таким образом, страна может начать уходить от экспортной зависимости от США.

Ранее Sinopec договорилась о закупке четырех миллионов тонн СПГ в год в Катаре у государственной QatarEnergy в течение 27 лет.

В конце прошлого года государственные нефтегазовые компании Китая China National Petroleum Corp (CNPC) и Cnooc просили США снять санкции с российского проекта «Арктик СПГ 2», поставки с которого, в том числе, должны были вестись в Китай. Вашингтон не ответил на эту просьбу, и в настоящее время судьба проекта находится под вопросом из-за отсутствия судов.

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      Платон Щукин
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