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10:35, 6 мая 2024Спорт

Сын Кости Цзю рассказал о подготовке к бою под руководством отца

Тим Цзю о подготовке к бою под руководством отца: пора старичку научить молодежь

Фото: John Locher / AP

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, рассказал в соцсети X о подготовке к титульному бою под руководством отца.

«Пора старичку научить молодежь нескольким новым трюкам. Я начинаю новый тренировочный лагерь с абсолютно другим образом мыслей. Убить или быть убитым», — поделился спортсмен. Цзю-младший отметил, что возвращается к олдскулу, к своим корням и к своему детству.

4 августа Цзю подерется с американцем Верджилом Ортисом за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой пройдет в Лос-Анджелесе (США).

В ночь на 31 марта Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Бой продлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).

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      Дарья Коршунова
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