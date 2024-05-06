Сын Кости Цзю рассказал о подготовке к бою под руководством отца

Тим Цзю о подготовке к бою под руководством отца: пора старичку научить молодежь

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, рассказал в соцсети X о подготовке к титульному бою под руководством отца.

«Пора старичку научить молодежь нескольким новым трюкам. Я начинаю новый тренировочный лагерь с абсолютно другим образом мыслей. Убить или быть убитым», — поделился спортсмен. Цзю-младший отметил, что возвращается к олдскулу, к своим корням и к своему детству.

4 августа Цзю подерется с американцем Верджилом Ортисом за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой пройдет в Лос-Анджелесе (США).

В ночь на 31 марта Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Бой продлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).