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13:51, 6 мая 2024Спорт

Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

Тарасова ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США: Америка не рухнет
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой ответила на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о грядущем крахе США. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — заявила Тарасова.

Ранее Вяльбе предположила, что через 20 лет США перестанут существовать. По ее мнению, там люди живут на грани общей катастрофы и ничего хорошего в их жизни нет.

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