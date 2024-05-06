Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

Тарасова ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США: Америка не рухнет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой ответила на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о грядущем крахе США. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — заявила Тарасова.

Ранее Вяльбе предположила, что через 20 лет США перестанут существовать. По ее мнению, там люди живут на грани общей катастрофы и ничего хорошего в их жизни нет.