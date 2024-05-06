Глава ФЛГР Елена Вяльбе предрекла крах США: они живут на грани полной катастрофы

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предрекла крах США. Ее цитирует РИА Новости.

Вяльбе вспомнила, что, когда она была в США 20 лет назад, ей казалось все крутым, а сейчас там полная задница. По ее словам, в США люди живут на грани общей катастрофы и ничего хорошего в их жизни нет.

«Засилье этих законов про ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), трансгендеров и так далее. Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать», — добавила она. Глава ФЛГР предположила, что через 20 лет США не будет.

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