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19:33, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России журналистка назвала преимущество Москвы перед Берлином

Журналистка Наринская назвала метро Берлина «задрипанным местом»
Анна Наринская

Анна Наринская. Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Известная российская журналистка и литературный критик Анна Наринская (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавшая в Германию, заявила, что в Москве метро красивее, чем в Берлине. О преимуществе российской столицы она высказалась в подкасте Sheinkin40, доступном на YouTube.

«Кто в Берлине был, все знают, что это не то чтобы московское метро. Это не мрамор и какие-то мозаики. Да, это такое довольно задрипанное место», — высказалась она.

При этом Наринская отметила, что не жалеет об отъезде из России.

Ранее бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, уехавший в Израиль, рассказал о трудностях эмиграции. Он признался, что после отъезда из России начал принимать антидепрессанты.

Минюст внес Наринскую в реестр иностранных агентов в феврале 2024 года. Тогда же статус получили актер Никита Кукушкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и предприниматель Олег Тиньков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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