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17:22, 6 мая 2024Россия

Украинский дрон пытался атаковать Россию со стороны Черного моря

Минобороны России: над северо-западной акваторией Черного моря сбит дрон ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы России сбили украинский дрон, который пытался атаковать территорию России со стороны Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, беспилотник был уничтожен в районе северо-западной акватории моря.

Уточняется, что попытка атаки была совершена около 16:10 по московскому времени (совпадает с местным).

Ранее в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. В том же регионе несколько дронов Украины сбросили боеприпасы на «газели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.

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      Марк Леонов
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