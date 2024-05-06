Украинский дрон пытался атаковать Россию со стороны Черного моря
Минобороны России: над северо-западной акваторией Черного моря сбит дрон ВСУ
Вооруженные силы России сбили украинский дрон, который пытался атаковать территорию России со стороны Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотник был уничтожен в районе северо-западной акватории моря.
Уточняется, что попытка атаки была совершена около 16:10 по московскому времени (совпадает с местным).
Ранее в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. В том же регионе несколько дронов Украины сбросили боеприпасы на «газели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили более 40 человек.