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12:01, 6 мая 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали объявление в розыск Зеленского

Песков об объявлении в розыск Зеленского: ведомства делают то, что должны
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Объявляя в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского, силовые ведомства действуют так, как им предписывают поступать должностные инструкции. Так объявление в розыск в России украинского лидера прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа», — заявил пресс-секретарь президента России.

4 мая МВД России объявило в уголовный розыск сразу нескольких представителей высшего политического руководства Украины. Тогда в базу ведомства попали действующий президент Украины Владимир Зеленский, экс-президент республики Петр Порошенко, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник объяснил решение МВД объявить в розыск представителей украинской политической элиты. По его словам, это лишь первый шаг к проведению трибунала над властями Украины.

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      Глеб Палехов
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