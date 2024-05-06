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17:19, 6 мая 2024Спорт

В «Реале Сосьедад» высказались о будущем Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Мундуате заявил, что Захаряна не отдадут в аренду

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о будущем российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Его слова приводит Sport24.

По словам представителя клуба, в команде рассчитывают на футболиста. «Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — заявил Мундуате.

Ранее Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. «Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — рассказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 36 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.

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      Алексей Гусев
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