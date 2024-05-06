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12:33, 6 мая 2024Забота о себе

Возможность укрепить иммунитет с помощью питания оценили

Медицинский эксперт Каневская посоветовала есть лук и спаржу для иммунитета

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Питание формирует микрофлору кишечника, а она, в свою очередь, влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом, рассказала медицинский эксперт компании «Инмунотех» (Food Xplorer), доктор медицинских наук Светлана Каневская. Возможность укрепить иммунитет с помощью питания врач оценила в комментарии для «Ленты.ру».

Каневская обратила внимание, что качественное питание необходимо для стабильной работы иммунной системы. Главную роль в этом играют витамины D и C, а также микроэлементы цинк, селен, железо и белок. «Укреплять иммунитет с помощью питания можно и нужно. Важнее всего есть продукты с высоким содержанием клетчатки — пребиотики. К ним относятся чеснок, лук, лук-порей, спаржа, топинамбур, зелень одуванчика, бананы и морские водоросли», — посоветовала врач.

70-80
процентов

иммунных клеток находятся в ЖКТ

Специалистка объяснила, что, кроме пребиотиков, поддерживают иммунитет и пробиотики. Они в большом количестве содержатся в кефире, натуральном йогурте с живыми активными культурами, ферментированных овощах, квашеной капусте, чайном грибе, кимчи и мисо, отметила Каневская.

Они содержат живые полезные бактерии, помогающие в пищеварении и создающие уникальную рН в кишке, которая необходима для стимуляции роста микробиоты

Светлана Каневскаямедицинский эксперт

Людям со слабым иммунитетом врач также посоветовала принимать настои эхинацеи и чеснока, пить зеленый чай.

В заключение Каневская предупредила, что питанием можно не только укрепить иммунитет, но и понизить его. Это может случиться из-за пищевой непереносимости отдельных продуктов. Причем, как отметила врач, при их употреблении негативные последствия могут наступить не сразу. Однако постоянное присутствие такой еды в рационе приводит к развитию локального микровоспаления в тканях кишечника, что негативно сказывается на иммунитете.

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      Вера Владзиевская
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