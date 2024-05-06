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20:08, 6 мая 2024Культура

Жена госпитализированного Носкова рассказала о самочувствии певца

Жена Носкова сообщила, что госпитализированный певец чувствует себя хорошо

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жена певца Николая Носкова Марина рассказала о его самочувствии после госпитализации. Слова супруги артиста приводит RT.

По словам женщины, музыкант чувствует себя хорошо. «И температура, и сатурация у него в норме. Есть проявление пневмонии после вируса, но он находится на лечении, проходит курс реабилитации, все в порядке», — сообщила она.

Марина Носкова отметила, что ее муж находится в клинике под надзором врачей. Однако не исключено, что запланированный 10 мая концерт певца в Москве состоится. «Вот только что разговаривала с организатором, что главный врач дал разрешение, что, возможно, это произойдет, если все будет хорошо», — поделилась она.

3 мая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. 68-летний музыкант почувствовал себя плохо дома: у него появились сильный кашель, высокая температура и боли в груди, после чего исполнителю вызвали скорую помощь. В ходе обследования у музыканта обнаружили проблему с тромбами.

ЖЗЛ
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