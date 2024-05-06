Женщинам назвали способы убрать второй подбородок

Косметолог Щелокова: убрать второй подбородок с помощью домашнего ухода нельзя

Второй подбородок появляется у большинства людей, стареющих по наиболее распространенному для славян деформационному типу старения, рассказала врач-косметолог, главный врач FACE CLINIC Елена Щелокова. Способы от него избавиться она назвала «Ленте.ру».

По словам Щелоковой, каждая вторая женщина старше 40 лет обращается к косметологу с просьбой убрать второй подбородок, который появляется не только из-за возраста, но и из-за лишнего веса, плохой осанки, неправильного прикуса, отсутствия нескольких зубов. Подтянуть его с помощью домашнего ухода невозможно, подчеркнула врач.

Народные методы и уходовые процедуры, к сожалению, в борьбе со вторым подбородком бессильны. Ни ручной массаж, ни роллер, ни иные физические манипуляции не влияют на процессы, приводящие к его формированию, а значит, не могут его эффективно скорректировать Елена Щелокова врач-косметолог

Косметолог объяснила, что скорректировать второй подбородок поможет лишь сочетание инъекционных и аппаратных методик, иногда нитевой лифтинг. Если же проблема появилась из-за лишнего веса, пациенту рекомендуется пересмотреть питание. Также, по словам врача, свою эффективность показали процедуры для укрепления кожи шеи и лечение с помощью липолитиков, разрушающих жир в клетках, добавила Щелокова.

Для достижения стойкого эффекта в дополнение к инъекционным методикам врач рекомендовала аппаратные процедуры: лазерную подтяжку потерявшей упругость кожи шеи и подбородка, радиочастотный и ультразвуковой лифтинг.

Аппаратные методики способствуют выработке качественного коллагена, уплотняют кожу и связочный аппарат Елена Щелокова врач-косметолог

В заключение врач отметила, что в запущенных случаях требуется применение нитевых технологий или даже пластическая операция. После операции пациенты, как правило, продолжают лечение у косметолога для закрепления эффекта.

Ранее врач-косметолог Сана Садик посоветовала для хорошего тонуса кожи регулярно употреблять в пищу тушеное мясо. По ее словам, в этом блюде много коллагена, необходимого для поддержания здоровой и молодой внешности.