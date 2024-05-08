Итальянка-чемпионка рассказала о важности России для мирового биатлона

Итальянка Доротея Вирер заявила о важности России для мирового биатлона

Итальянская биатлонистка, четырехкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о возвращении россиян на международные турниры. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира», — заявила Вирер. Она добавила, что следит за россиянами в социальных сетях и видит, что у них много соревнований.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала, что норвежцы соскучились по российским соперникам. Таким мнением с ней поделился тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.