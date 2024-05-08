Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

Жители Орска попросили Путина пересмотреть порядок выплаты компенсаций

Жители затопленного Орска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства пересмотреть порядок выплат пострадавшим при прорыве дамбы на реке Урал. Ролик «Ленте.ру» прислал один из горожан, он также размещен в местных пабликах в соцсетях.

Жители Орска попросили Путина изменить порядок выплаты компенсаций

На кадрах люди рассказывают, что не знают, к кому больше обращаться, поскольку не могут добиться решения проблемы от региональных властей. Из-за сложных бюрократических процедур они остались и без жилья, и без выплат.

Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Мы хотели бы обратиться к Вам от лица пострадавших орчан, пострадавших от прорыва дамбы. Мы собрались здесь лишь малой частью нашего города. Той частью, которая осталась без жилья. Мы бы хотели попросить у Вас помощи и поддержки жители Орска в видеообращении к Владимиру Путину

«По закону этим гражданам практически ничего не положено, так как они имеют либо доли, либо второе жилье. Мы считаем, что это неправильно. Так как все эти люди строили. Они строили за свои деньги, они строили своими силами, они нарабатывали, брали кредиты, ипотеки. И сейчас они просто остаются ни с чем. Мы хотим Вас попросить: окажите нам помощь, потому что Вы — наша последняя надежда. Мы оббиваем пороги администрации, мы просим помощи абсолютно у всех», — объясняет ситуацию на видео одна из женщин.

При распределении компенсаций власти не учитывают жизненных обстоятельств

Суть вопроса заключается в том, что люди лишились затопленного жилья, но компенсация им не полагается, поскольку в собственности у них есть другое имущество. Тем не менее они по разным причинам не могут там жить, поэтому люди оказываются в безвыходной ситуации без крыши над головой. Одна из жительниц Орска, которая участвовала в записи видеообращения, объяснила в беседе с «Лентой.ру», как такое возможно.

«Допустим, родители жили в доме, купили квартиру ребенку, оформили на себя — получается, уже имеют второе жилье. У кого-то бабушки-дедушки еще живы, но написали дарственные, кому-то выделили долю при получении наследства», — рассказала она.

Такой регламент зафиксирован в постановлении правительства № 1327 от 16 октября 2019 года. Согласно документу, выплаты не положены тем, кто до чрезвычайной ситуации имел долю или владел другим пригодным для проживания имуществом. В обращении жители Орска просят пересмотреть постановление и снять эти ограничения для пострадавших.

Конечно же, мы верим, что нас услышат и внесут изменения, которые позволят людям получить компенсацию за свои дома. Если не внесут изменения, то огромное количество людей останется на улице или малоимущими одна из участниц видеообращения

24 апреля Владимир Путин заявлял, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Он поручил сделать это во время совещания по ликвидации последствий паводков. По его словам, в Оренбуржье сложилась самая ситуация.

Мэр города Василий Козупица отмечал, что в зоне затопления оказались 30 тысяч жителей населенного пункта.