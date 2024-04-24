Глава РФ Путин упрекнул чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков, которое состоялось в среду, 24 апреля, узнал, сколько пострадавших от стихии россиян получат компенсации и возмутился этой цифрой. Главу государства возмутило число выплат, которое оказалось значительно меньше общего количества поданных заявлений.

По его словам, всего в Оренбургской области было принято более 400 тысяч заявлений на финансовую помощь от пострадавших, но компенсации получили лишь 46 тысяч обратившихся, что составляет около 10 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. Так, в Курганской области выплаты получили 1,5 тысячи человек, заявлений при этом было подано около 15 тысяч. В Тюменской области на выплаты поступило 320 заявлений, а компенсации получили 87 человек. «Чего так мало-то?» — поинтересовался российский лидер.

Путин призвал как следует разобраться с заявлениями пострадавших от паводков в регионах

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту, что ситуация обусловлена тем, что заявки на помощь подают все, кто оказался в зоне паводков, даже те, чьи дома не пострадали. Тогда Путин сказал, что не понимает, зачем принимают заявки у тех, кто в выплатах не нуждается.

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«Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. (...) Давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции», — ответил глава государства, призвав также «наладить работу, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право».

Глава государства поручил скорректировать выплаты пострадавшим

Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках нужно будет оценить и скорректировать при необходимости. Под ними он понимает как выдаваемую единовременно материальную помощь, так и выплаты по причине частичной либо полной утраты имущества. Он также подчеркнул, что следует соблюдать единый и справедливый подход к расчету и выплате компенсаций.

Известно, что сумма единовременной материальной помощи пострадавшим сейчас составляет 10 тысяч рублей на человека. Помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (100 тысяч при полной). Такие суммы выплат в Госдуме называли недостаточными. Депутат Алексей Журавлев отмечал, что компенсационные выплаты не индексировались в стране более 10 лет, из-за чего указанных денег сейчас не хватит никому из оказавшихся в беде.

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Он уточнил, что парламентарии готовы проработать этот вопрос совместно с МЧС России, а также на законодательном уровне изменить механизм оценки ущерба, чтобы люди смогли оперативно получать самое необходимое. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, советовала россиянам страховать свою жизнь и имущество, поясняя, что у властей нет средств, чтобы предусмотреть все природные катаклизмы.

Накануне совещания власти отказали в компенсации жителям затопленных домов в Курганской области

Во вторник, 23 апреля, сообщалось, что пострадавшим от паводка жителям Курганской области власти отказали в получении компенсаций в размере 10 тысяч рублей, сославшись на то, что их жилье пригодно для проживания.

Собранная властями комиссия, оценивающая масштабы разрушений, пришла к выводу, что в гнилых и затопленных домах вполне можно жить. После этого россияне начали массово получать отказы в компенсации. При этом в домах в Кетовском и Белозерском районах региона полностью затоплены подвалы. Газ, электричество и отопление отсутствуют, а стены в строениях начинают покрываться плесенью, так как на улицах все еще стоит вода.

В затопленном первым Орске в начале месяца сотни жителей вышли на митинг к администрации города. Они выступали с критикой действий местных властей в условиях ЧС.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в регионе критической. Под водой скрылась также часть районов Оренбурга и другие населенные пункты. В регионе оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков. В Курганской области оказались затоплены 3,4 тысячи дачных построек. Из-за разгула стихии в регионе эвакуировали более 15 тысяч человек. Затопленными из-за разгула стихии оказались и другие населенные пункты страны.