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20:58, 8 мая 2024Путешествия

Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

Захарова призвала россиян учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Фото: Jezael Melgoza / Unsplash

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских туристов учитывать риски при планировании поездок в Мексику. Так она прокомментировала участившиеся случаи отказов россиянам во въезде в страну, ее заявление размещено на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что мексиканские власти за последнее время не ужесточали миграционное законодательство. Тем не менее служба безопасности страны и авиакомпании могут отказать путешественникам в пересечении границы при появлении любых подозрений. Уточняется, что соблюдение всех правил въезда не является гарантией допуска в страну.

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«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — подчеркнула Захарова.

В последнее время авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики.

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      Мария Борисова
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