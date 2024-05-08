Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

Захарова призвала россиян учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских туристов учитывать риски при планировании поездок в Мексику. Так она прокомментировала участившиеся случаи отказов россиянам во въезде в страну, ее заявление размещено на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что мексиканские власти за последнее время не ужесточали миграционное законодательство. Тем не менее служба безопасности страны и авиакомпании могут отказать путешественникам в пересечении границы при появлении любых подозрений. Уточняется, что соблюдение всех правил въезда не является гарантией допуска в страну.

«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — подчеркнула Захарова.

В последнее время авиакомпания Turkish Airlines стала отказывать российским туристам в перелетах в Латинскую Америку. Над решением этой проблемы сейчас работают власти России, Турции и Мексики.