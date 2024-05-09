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00:48, 9 мая 2024Россия

Путин рассказал о поставках фруктов и овощей из Узбекистана

Путин заявил, что Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о поставках фруктов и овощей из Узбекистана. Об этом российский лидер заявил на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, пишет РИА Новости.

«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — подчеркнул политик.

Президент Узбекистана прибыл в Россию с рабочим визитом. В его рамках 8 мая по приглашению российского лидера глава государства принимает участие в саммите Евразийского экономического совета. 9 мая Мирзиеев посетит в Москве торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

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