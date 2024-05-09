Тренер «Баварии» обвинил судей в поражении команды в полуфинале Лиги чемпионов

Тренер «Баварии» Тухель обвинил судей в поражении в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 от мадридского «Реала». Его слова приводит «Би-би-си».

Специалист обвинил судей в поражении, назвав их решения катастрофическими. По его мнению, линейный арбитр не должен был поднимать флажок, фиксирующий офсайд, когда мяч забил защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт.

Встреча между командами прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет открыл защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис. Спастись от поражения мадридцам помог дубль нападающего Хоселу, забивший на 88-й и первой добавленной ко второму тайму минутах.

О решении «Баварии» расстаться с Тухелем стало известно 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным.