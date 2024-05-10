Черчесов оценил шансы Миранчука сыграть в финале Лиги Европы

Черчесов допустил появление Миранчука на поле в финале Лиги Европы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станисолав Черчесов оценил шансы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сыграть в финале Лиги Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист допустил, что главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини выпустит россиянина. «Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с Гасперини, он — своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — заявил Черчесов.

Ранее «Аталанта» во втором полуфинальном матче Лиги Европы победила «Марсель». Миранчук вышел на поле на замену на 56-й минуте.

В финале итальянский клуб сыграет с «Байером». Встреча состоится 22 мая в Дублине.