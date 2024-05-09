«Аталанта» с Миранчуком вышла в финал Лиги Европы

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком вышла в финал Лиги Европы

«Аталанта» на своем поле обыграла «Марсель» во втором полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Адемола Лукман, Маттео Руджери и Эль Билал Туре. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 56-й минуте.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. По сумме двух встреч итальянцы превзошли соперника и вышли в финал.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».