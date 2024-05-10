Российские военные блокировали в Сирии колонну коалиции из шести Bradley. Москва неоднократно обвиняла ее в нарушениях

ЦПВС: российские военные блокировали в Сирии колонну коалиции из шести Bradley

Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну международной коалиции из шести бронемашин Bradley и двух пикапов. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Восьмого мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов Юрий Попов генерал-майор

Офицер уточнил, что в дальнейшем колонна развернулась и отправилась в обратном направлении.

Россия обвинила международную коалицию в Сирии в наведении вооружения на самолеты ВКС

5 мая заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что со стороны возглавляемой США международной коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Его слова приводит ТАСС.

Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии Олег Гуринов контр-адмирал

Офицер подчеркнул, что нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

В августе прошлого года четыре самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии подверглись воздействию систем наведения и радиолокации. Воздействие систем наведения зафиксировали два самолета Су-34 и два Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф.

В июле ЦПВС зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России. Как рассказал замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов, воздушное судно совершало плановый полет вдоль южной границы Сирии. Тогда в течение суток со стороны возглавляемой США коалиции было зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов без согласования с российской стороной.

Россия неоднократно обвиняла коалицию в нарушении протоколов деконфликтации

ЦПВС регулярно обвиняет силы международной коалиции в нарушении протоколов деконфликтации. С 1 по 10 мая на брифингах Центр ежедневно сообщал о подобных случаях.

1 мая в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt. 2 мая за военные сообщили о десяти нарушениях тремя парами истребителей F-16, парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt. Уточнялось, что инцидентов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, не допущено.

В апреле 2024 года зафиксировано 103 случая нарушений, связанных с несогласованными полетами беспилотников

3 мая ЦПВС сообщал о четырех случаях нарушения протоколов авиацией коалиции. 4 мая военные заявили об одном несанкционированном полете беспилотника, а также о девяти нарушениях двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.

5 мая, помимо воздействия системами наведения, международные силы допустили пять случаев полета БПЛА и восемь — со стороны авиации. 6 мая зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9. О семи и девяти случаях ЦПВС объявил 7 и 8 мая.

Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии ЦПВС

В ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные наносят удары по объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что таким образом Штаты показывают всем, что будут защищать своих граждан и национальные интересы.

