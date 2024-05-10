В России заявили о вычеркнувшей себя из мирового сообщества борцов Украине

Михаил Мамиашвили: Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили рассказал, что украинцы не приехали в Стамбул на заключительный мировой олимпийский квалификационный турнир по борьбе. «Они сами себя изолировали от всего борцовского мира. Ради чего? Видимо, они так проинструктированы», — посчитал он.

12 апреля Национальный олимпийский комитет призвал не допускать борцов из России и Белоруссии к Олимпиаде из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры.

После этого Мамиашвили назвал заявление украинской стороны позором и унижением. Он призвал их сохранять в себе человеческое.