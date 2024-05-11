Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Джек Дрэйпер
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Маркос Гирон
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Балтика
Сегодня
21:30 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
11:42, 11 мая 2024Спорт

Глава IIHF одним словом оценил отсутствие титулов России в трансляции ЧМ

Люк Тардиф назвал ошибкой отсутствие титулов сборной России в трансляции ЧМ-2024

Фото: Jesper Zerman / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф одним словом оценил отсутствие информации о титулах сборной России в трансляции чемпионата мира-2024. Его слова приводит ТАСС.

Глава IIHF назвал ошибкой тот факт, что в трансляции Россию не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории мировых первенств.

В видеотрансляции ЧМ-2024 были упомянуты только сборная Канады, на счету которой 28 побед, Чехия (12 титулов в совокупности с победами Чехословакии) и Швеция (11 трофеев). При этом сборная России пять раз становилась чемпионом мира, а на счету команды СССР 22 победы (всего 27 титулов).

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Глава IIHF одним словом оценил отсутствие титулов России в трансляции ЧМ

      В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мужчина

      Apple внедрит ChatGPT в смартфоны

      ВСУ обстреляли парк аттракционов в ЛНР

      Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

      Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

      Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной магнитной бури

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше