Глава IIHF одним словом оценил отсутствие титулов России в трансляции ЧМ

Люк Тардиф назвал ошибкой отсутствие титулов сборной России в трансляции ЧМ-2024

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф одним словом оценил отсутствие информации о титулах сборной России в трансляции чемпионата мира-2024. Его слова приводит ТАСС.

Глава IIHF назвал ошибкой тот факт, что в трансляции Россию не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории мировых первенств.

В видеотрансляции ЧМ-2024 были упомянуты только сборная Канады, на счету которой 28 побед, Чехия (12 титулов в совокупности с победами Чехословакии) и Швеция (11 трофеев). При этом сборная России пять раз становилась чемпионом мира, а на счету команды СССР 22 победы (всего 27 титулов).

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.