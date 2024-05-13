Бой между россиянином и украинцем на турнире UFC отменили

Бой между россиянином Магомедовым и украинцем Потерей на турнире UFC отменили

Бой между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Шарабутдином Магомедовым и украинцем Игорем Потерей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменили. Об этом в социальной сети X написал журналист Нолан Кинг.

Причиной стало решение медицинской комиссии, так как Потеря получил серьезные травмы в проигранном бою против бразильца Мишеля Перейры на турнире UFC 301 в начале мая. Отмечается, что руководство UFC ищет нового соперника для Магомедова.

Бой был анонсирован главой UFC Дэйной Уайтом 28 марта. Схватка должна была состояться на турнире в Саудовской Аравии 22 июня. Украинец заявил, что принимает все испытания и соглашается на все предлагаемые ему поединки.

29-летний Магомедов остается непобежденным бойцом, в его активе 12 побед в 12 поединках. На счету 27-летнего Потери 20 побед при пяти поражениях.