Экс-глава МВД объяснил пропажу карточки Зеленского из базы розыска

Куликов: карточка Зеленского пропала из базы розыска по политической причине

Карточки президента Украина Владимира Зеленского и экс-главы государства Петра Порошенко могли пропасть из онлайн-базы розыска МВД России по политическим причинам или из-за Интерпола. Такое объяснение нашел министр внутренних дел РФ в 1995-1998 годах Анатолий Куликов в беседе с «Царьградом».

По его словам, формированием базы данных тех, кто находится в международном розыске, занимается Генпрокуратура России. Исчезновение карточек действующего и бывшего украинских президентов могло быть политическим решением, допустил Куликов.

Он отметил, что Зеленский и Порошенко отдавали преступные приказы. Если делу дают ход, Следственный комитет направляет в Национальное бюро Интерпола по согласованию с прокуратурой сведения. «Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе. Там же банк данных лиц, находящихся в международном розыске. Но конечное решение там принимает генеральный секретарь организации. То есть он говорит, объявлять их в международный розыск или нет», — указал экс-глава МВД. Он добавил, что, если в базе фигурантов не будет, Интерпол не даст задания их задерживать.

Кроме того, Зеленский является президентом, и есть вероятность, что Интерпол посчитал требования России необоснованными, заключил Куликов.

В свою очередь, криминалист Михаил Игнатов допустил, что карточки Зеленского и его предшественника могли удалить из базы данных МВД России украинские хакеры.

МВД объявило политиков в розыск 4 мая. О том, что карточки Порошенко и Зеленского пропали из базы розыска ведомства, стало известно 9 мая. При попытке найти в ней политиков, система выдавало сообщение: «По вашему запросу нет информации».