Хоккеист-чемпион назвал проходимцем приехавшего в Россию канадского тренера

Кожевников назвал проходимцем возглавившего «Трактор» канадского тренера Гру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение канадца Бенуа Гру на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Кожевников заявил, что был шокирован назначением и назвал его нелепым. «Внаглую убрали своего тренера [Алексея] Заварухина. А затем некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца», — сказал он.

Гру возглавил «Трактор» 6 мая. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Заварухину, ранее возглавлявшему челябинцев, предложили остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

Заварухин проработал в «Тракторе» один сезон. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву» с общим счетом в серии 0-4.

