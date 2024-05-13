В Подмосковье похолодает до минус 5 градусов

МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 5 градусов

В Московской области ожидается похолодание до минус пяти градусов. О неблагоприятной погоде жителей столичного региона предупреждает пресс-служба местного управления МЧС.

Заморозки прогнозируются ночью и утром во вторник, 14 мая. Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется не выходить на улицу. В экстренных службах также напоминают о мерах безопасности на дороге. Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от обгонов, перестроений и опережений. Об опасности на дорогах в этот период напоминают и пешеходам.

Первая декада мая выдалась аномально холодной в европейской части России, Поволжье, Приморье и на Урале. Заморозки наблюдаются на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской и пострадавшей от половодья Тюменской области. Майским снегом засыпало Нижний Новгород, Пермь, Владимир, Пензу, Ярославль, Тулу и Санкт-Петербург. Также об осадках сообщалось в Краснодарском крае, Свердловской и Костромской областях. Снег выпал в День Победы в Саратове, Самаре, Ижевске, Йошкар-Оле и Казани.

Однако с этой же недели в столичном регионе погода начнет стабилизироваться. К четвергу столбики термометров достигнут отметки плюс 15-17 градусов, а в воскресенье в Москве потеплеет до плюс 23 градусов.