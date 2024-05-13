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05:20, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине испугались назначения Белоусова министром обороны

Депутат Рады Кучеренко назвал трагичным назначение Белоусова министром обороны
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина назначить министром обороны страны вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Кучеренко написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кучеренко прокомментировал пост украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева. Эксперт предположил, что это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

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«Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично», — написал парламентарий.

Ранее Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России. 11 мая сообщалось, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

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      Марина Совина
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