На Украине испугались назначения Белоусова министром обороны

Депутат Рады Кучеренко назвал трагичным назначение Белоусова министром обороны

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко прокомментировал предложение президента России Владимира Путина назначить министром обороны страны вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом Кучеренко написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кучеренко прокомментировал пост украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева. Эксперт предположил, что это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично», — написал парламентарий.

Ранее Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России. 11 мая сообщалось, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.