«Нужно добиться, чтобы она одержала верх». Генсек НАТО не нашел смысла восстанавливать Украину в случае ее поражения

Столтенберг заявил, что восстанавливать Украину в случае поражения нет смысла

Странам Запада не будет смысла восстанавливать Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. В этом убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На данном этапе главной задачей являются поставки оружия Киеву на устойчивой основе, считает он.

Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине Йенс Столтенберг генсек НАТО

При этом генсек отметил, что альянс поможет Украине восстановить институты обороны и безопасности и стать членом НАТО.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

НАТО не собирается направлять войска на Украину

9 мая Столтенберг заявил, что НАТО не собирается направлять войска на Украину. По его словам, Киев не просил об этом.

У НАТО нет планов размещать силы на Украине. Когда я встречался с украинскими властями на прошлой неделе, они не просили об этом Йенс Столтенберг генсек НАТО

Генсек подчеркнул, что перед альянсом стоят две основные задачи: поддержать Украину, а также не допустить распространения конфликта за пределы страны.

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

При этом Столтенберг признал, что российские войска успешно продвигаются и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, это связано с тем, что союзники по НАТО не смогли выполнить обещание, данное Украине. В частности, он отметил, что США потребовалось шесть месяцев для согласования пакета помощи Киеву, а европейские союзники дали республике далеко не то, что обещали.

Зеленский назвал необходимую для восстановления Украины сумму

Для восстановления Украины необходимо порядка 700 миллиардов долларов, заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения со студентами 12 апреля. Учащиеся спросили у президента, разрабатывают ли США и Евросоюз аналог так называемого плана Маршалла для восстановления республики.

План есть. Большие деньги. Если говорить про деньги на восстановление Украины, подсчеты разные, но пока еще это около 700 миллиардов долларов. Но мы не знаем с вами реальных сумм, потому что мы не закончили войну Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что партнеры страны согласны, что восстанавливать Украину «будут все».

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В феврале аналитики Всемирного банка сообщили, что за последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов, до 486 миллиардов. Согласно оценке экспертов, этот процесс может занять до десяти лет. При этом прямой ущерб украинской экономике специалисты оценили в 152 миллиарда.