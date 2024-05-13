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16:26, 13 мая 2024Спорт

Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира

Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага

Фото: Axville / Unsplash

Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира 2024 года. Об этом РИА Новости сообщила Федерация компьютерного спорта России.

Причиной стало требование подписать добровольный отказ от национального флага. В Федерации компьютерного спорта России заявили, что такие действия полностью противоречат решению съезда Международной федерации киберспорта (IESF), где большинство федераций проголосовало за полное снятие с России санкций и возвращение национальной символики.

28 августа IESF вернула российским командам право выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет действовал с апреля 2022 года.

После этого Украинская федерация киберспорта (UESF) пригрозила выходом из состава IESF из-за допуска россиян до турниров с национальным флагом. UESF призывала другие киберспортивные организации присоединиться к протесту.

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      Анастасия Борисова
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