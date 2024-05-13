Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира

Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага

Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира 2024 года. Об этом РИА Новости сообщила Федерация компьютерного спорта России.

Причиной стало требование подписать добровольный отказ от национального флага. В Федерации компьютерного спорта России заявили, что такие действия полностью противоречат решению съезда Международной федерации киберспорта (IESF), где большинство федераций проголосовало за полное снятие с России санкций и возвращение национальной символики.

28 августа IESF вернула российским командам право выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет действовал с апреля 2022 года.

После этого Украинская федерация киберспорта (UESF) пригрозила выходом из состава IESF из-за допуска россиян до турниров с национальным флагом. UESF призывала другие киберспортивные организации присоединиться к протесту.