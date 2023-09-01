Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Мэдисон Кис
US Open (ж)
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
21:30 (Мск)
Хайденхайм
Германия - Бундеслига|3-й тур
Рома
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|3-й тур
Нант
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Франция - Лига 1|4-й тур
Лутон Таун
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|4-й тур
Альмерия
Сегодня
23:00 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|4-й тур
12:11, 1 сентября 2023Спорт

Украина пригрозила выходом из Международной федерации киберспорта из-за россиян

Украина может выйти из Международной федерации киберспорта из-за допуска россиян

Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Globallookpress.com

Украинская федерация киберспорта (UESF) пригрозила выходом из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до турниров с национальным флагом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) UESF.

В UESF отметили, что проведут экстренное совещание по вопросу прекращения членства в IESF. «Мы не можем молчать в сложившейся ситуации, ведь игнорируются наши ценности и принципы. Призываем другие киберспортивные организации присоединиться к нашему протесту», — говорится в заявлении.

28 августа IESF разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Отмечалось, что за снятие с россиян нейтрального статуса на съезде организации проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

    В России отметили рост привлекательности БРИКС и ШОС

    Праздничную линейку в российской школе перенесли из-за «минирования»

    В Молдавии обвинили СССР в «притеснении всего молдавского»

    Дискуссии по Украине без участия России сочли бесперспективными

    В Британии заявили об изменениях политики к Украине из-за ухода министра обороны

    Стало известно о продаже дачи Пугачевой

    Украина пригрозила выходом из Международной федерации киберспорта из-за россиян

    На совет директоров Amazon подали в суд из-за неприязни Безоса к Маску

    В российском регионе задержан начальник отделения ГИБДД за взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости