Украина пригрозила выходом из Международной федерации киберспорта из-за россиян

Украина может выйти из Международной федерации киберспорта из-за допуска россиян

Украинская федерация киберспорта (UESF) пригрозила выходом из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до турниров с национальным флагом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) UESF.

В UESF отметили, что проведут экстренное совещание по вопросу прекращения членства в IESF. «Мы не можем молчать в сложившейся ситуации, ведь игнорируются наши ценности и принципы. Призываем другие киберспортивные организации присоединиться к нашему протесту», — говорится в заявлении.

28 августа IESF разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Отмечалось, что за снятие с россиян нейтрального статуса на съезде организации проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.