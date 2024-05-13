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11:30, 13 мая 2024Наука и техника

У «Прогресса МС-27» проверили солнечные батареи

«Роскосмос»: у корабля «Прогресс МС-27» на Байконуре проверили солнечные батареи

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У транспортного корабля снабжения «Прогресс МС-27» на космодроме Байконур проверили солнечные батареи. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Развернули секции фотоэлементов и облучили их мощными светильниками для контроля эффективности преобразования световой энергии в электрическую», — заявили в госкорпорации.

В настоящее время специалисты продолжают подготовку корабля к запуску.

В апреле «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-27» отправят к Международной космической станции (МКС) в мае. В марте госкорпорация заявляла, что корабль будет запущен в июне.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».

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      Иван Потапов
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