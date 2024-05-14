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20:59, 14 мая 2024Из жизни

Известный криминалист признал подлинность видео с пришельцами

Криминалист Скотт Родер признал подлинность кадров с пришельцами из Лас-Вегаса

Кадр: The Daily Star

Известный криминалист Скотт Родер, участвовавший в расследовании преступлений южноафриканского спортсмена Оскара Писториуса и американского полицейского Дерека Шовина, подтвердил подлинность видео с пришельцами, снятого в Лас-Вегасе. Об этом сообщает KTLA5.

По просьбе телеканала NewsNation, Родер изучил кадры, снятые 30 апреля 2023 года. Авторы видео утверждали, что видели у себя во дворе трехметровых существ с огромными сияющими глазами. Прибывшие сотрудники полиции не нашли ничего подозрительного, однако незадолго до этого сами стали свидетелями аномального явления: нательная камера одного из офицеров зафиксировала голубой шар, летящий по небу с большой скоростью.

Родер признал, что видео не подвергалось манипуляциям. «Это оригинал, — заявил он. — Мы пытались его разоблачить, заметить, что туда что-то добавили. Но все наши проверки подтвердили его аутентичность».

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По словам криминалиста, они изучили кадры с помощью программного обеспечения, анализирующего движение снятых объектов. Они подтвердили, что «голова» существа движется вместе с телом и не является отдельным объектом. «Движения головы справа налево соответствуют движениям, которые мы видим между планками забора», — объяснил он.

Родер отверг версию, что «пришелец» представляет собой тень, отбрасываемую фонариком. По его мнению, часть фигуры видна над забором, где нет поверхностей, на которые можно отбросить тень.

Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.

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      Олег Парамонов
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