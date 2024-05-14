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09:03, 14 мая 2024Россия

Беспилотник атаковал росийский регион

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Белгородскую область пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Украинский дрон перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе 8:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Украина также ударила по Белгороду ночью во вторник, 14 мая. Над городом и окрестностями дважды объявляли сирену ракетной опасности, звучали взрывы.

Как впоследствии уточнил губернатор Вячеслав Гладков, над регионом перехватили несколько воздушных целей. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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