Беспилотник атаковал росийский регион

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Белгородскую область пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Украинский дрон перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе 8:00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Украина также ударила по Белгороду ночью во вторник, 14 мая. Над городом и окрестностями дважды объявляли сирену ракетной опасности, звучали взрывы.

Как впоследствии уточнил губернатор Вячеслав Гладков, над регионом перехватили несколько воздушных целей. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.