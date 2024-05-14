К краху Украины призвали готовиться в любой момент

Le Monde: Украине не хватит новых поставок оружия для перелома хода конфликта

Новые поставки оружия Киеву со стороны Соединенных Штатов Америки не помогут войскам переломить ход конфликта на Украине, заявили дипломатические источники и аналитики газете Le Monde.

Несмотря на темпы и объемы американских поставок, их может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить крах Украины, предупреждает автор статьи. При этом в Белом доме признали, что США предоставляют Киеву оружие, чтобы у Вооруженных сил Украины получилось хотя бы удержать линию фронта, напомнила газета.

Армия России с осени 2023 года «владеет инициативой на поле боя и может удерживать ее еще несколько месяцев», указывается в материале. «Даже если это не самый предпочтительный вариант, украинский коллапс возможен в любой момент, и мы должны быть к нему готовы», — добавил неназванный французский дипломат.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что часть обещанного Украине оружия «уже находится на поле боя». По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и скоро появится на территории Украины.