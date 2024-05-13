На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны России. Почему это стало плохой новостью для Киева?

Депутат Рады Кучеренко назвал новую должность Белоусова трагичной для Украины

На Украине испугались предложения президента России Владимира Путина назначить министром обороны страны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко отметил, что «это реально выглядит трагично».

Также он поблагодарил украинского экономиста Алексея Куща за глубинный анализ ситуации. Тот, в свою очередь, назвал назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева. Эксперт предположил, что это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и наращиванию в России военного производства.

Кущ назвал Белоусова тем человеком, который сыграл важную роль в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно Алексей Кущ украинский экономист

Белоусова представили кандидатом на пост главы Минобороны России

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы.

На следующий день Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его представили в Совфед в качестве кандитата на пост главы Мнобороны. Сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на встрече Совфеда 14 мая.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что оборонное ведомство должно быть открыто для инноваций, а также для внедрения передовых идей и формирования условий по экономической конкурентоспособности. «Вот, видимо, поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — предположил Песков.

Он напомнил, что ранее Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России. В течение длительного времени тот также занимал пост помощника президента по экономическим вопросам

Названы возможные задачи Белоусова при назначении министром обороны

Кандидат экономических наук Николай Кульбака перечислил возможные задачи Белоусова при назначении главой министерства обороны. Экономист предположил, что Белоусов задействует свой управленческий опыт в правительстве для руководства военным ведомством.

«Это [идея назначить Белоусова главой Минобороны] указывает на то, что нужна именно экономическая составляющая оборонного комплекса», — пояснил Кульбака.

При этом он усомнился в том, что возможные кадровые изменения приведут к радикальным реформам сферы военно-промышленного комплекса. «Белоусов — сторонник командно-административной экономики, и едва ли он будет делать какие-то другие реформы. Скорее всего, не для этого он туда поставлен. Речь идет о том, чтобы наладить работу, потребуется организационный ресурс, чисто управленческая работа, причем не военной половины министерства, а его производственной стороны», — добавил специалист.

В свою очередь, военный эксперт, политолог Алексей Живов отметил, что Белоусов имеет необходимый для этого поста управленческий опыт. В случае назначения он может заниматься развитием потенциала армии, а также бороться с бюрократией.

Военный аналитик Игорь Коротченко указал, что опыт решения задач, который есть у Белоусова, поможет достичь победы в СВО.