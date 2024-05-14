Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

Популярный российский видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, рассказал, почему он не хотел бы переезжать в Европу. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Меня часто спрашивают: "А почему ты не хочешь переехать в Европу (...)?". Вот "Евровидение", мне кажется, дает ответ на этот вопрос. То, что мы видим на сцене, то там и происходит в обществе. (...) Не знаю, может, лет 40 назад тот же Париж и был центром западной культуры, но сейчас ситуация совершенно иная», — объяснил свое нежелание блогер.

Ранее Мэддисон рассказал о разочаровании от европейских стран. Блогер также задался вопросом, как люди годами живут за пределами родной страны.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» проходил с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя мероприятие, назвала его «похоронами Европы». По ее словам, конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».