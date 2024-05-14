Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Популярный российский видеоблогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, рассказал, почему он не хотел бы переезжать в Европу. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Меня часто спрашивают: "А почему ты не хочешь переехать в Европу (...)?". Вот "Евровидение", мне кажется, дает ответ на этот вопрос. То, что мы видим на сцене, то там и происходит в обществе. (...) Не знаю, может, лет 40 назад тот же Париж и был центром западной культуры, но сейчас ситуация совершенно иная», — объяснил свое нежелание блогер.

Ранее Мэддисон рассказал о разочаровании от европейских стран. Блогер также задался вопросом, как люди годами живут за пределами родной страны.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» проходил с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя мероприятие, назвала его «похоронами Европы». По ее словам, конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Стало известно о деятельности Ямпольской в должности советника президента

      Стали известны личности прикрывавших взрыв «Северных потоков» украинцев

      В Кремле не нашли рисков дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

      Илон Маск сорвал разработку дешевого электромобиля Tesla

      Оценено предложение освобождать ипотечников от остатков займа

      На Украине оценили значение поражений под Харьковом для мирных переговоров

      Русскую семью захотели выслать из России и отправили в камеру к мигрантам

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

      50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли в интимный момент

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше