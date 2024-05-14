Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Там может появиться памятник ко дню рождения основателя ЧВК «Вагнер»

Опубликовано фото залитой могилы создателя ЧВК «Вагнер» Пригожина

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге залили бетоном.

Отмечается, что, скорее всего, там может появиться памятник или монумент. Предполагаемая дата открытия — 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года.

Памятник Пригожину и Уткину в полный рост ранее установили в часовне «Вагнера»

В апреле в часовне ЧВК в Горячем Ключе установили памятник Евгению Пригожину и командиру «Вагнера» Дмитрию Уткину.

На памятнике изображены ростовые фигуры Пригожина и Уткина. На постаменте выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209, а также позывные — «Первому» и «Девятому».

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

При этом первый памятник Пригожину появился в Тверской области, на месте падения самолета, в котором находился бизнесмен. Там поставили камень, к которому прикрепили табличку с надписью «ЧВК Вагнер, отвага, родина, справедливость, честь, кровь».

Пригожина тайно похоронили в Петербурге

Основателя ЧВК тайно похоронили в Петербурге 29 августа 2023 года. Причиной непубличного проведения погребения называли волю родственников.

Пригожина не стало 23 августа — его бизнес-джет потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров помимо него значился Дмитрий Уткин, а также еще один представитель руководства ЧВК Валерий Чекалов. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.