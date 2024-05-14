Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 14 мая 2024Забота о себе

Врач перечислил симптомы встречающейся у каждого третьего человека болезни

Гастроэнтеролог Белоусов назвал изжогу главным симптомом рефлюксной болезни
СюжетНаселение России:

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Изжога и отрыжка встречаются у 80 процентов пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Главные симптомы этого распространенного заболевания врач перечислил «Ленте.ру».

Белоусов заявил, ГЭРБ — одна из самых распространенных болезней ЖКТ и в России встречается у 18-46 процентов взрослого населения, в среднем у каждого третьего. По его словам, при рефлюксной болезни забросы желудочной кислоты вредят слизистой оболочке нижнего отдела пищевода, приводя к его воспалению.

Чаще других с ГЭРБ сталкиваются люди с лишним весом, вредными привычками — курильщики, любители выпить и слишком плотно поесть, предупредил врач. Также в группе риска находятся принимающие определенные лекарства пациенты, люди с тяжелой физической работой, перенесшие операции на ЖКТ.

Рефлюксная болезнь может возникать и при употреблении большого количества шоколада, фруктов, специй, сладкой газировки, томатов. Провоцирует развитие ГЭРБ и сильный постоянный стресс

Евгений Белоусовгастроэнтеролог

Распознать заболевание достаточно просто, так как оно имеет ярко выраженные симптомы, отметил Белоусов. Например, у 80 процентов пациентов есть изжога, у каждого второго — отрыжка, а у каждого пятого — боль за грудиной, возникающая при глотании пищи.

Часто неприятные симптомы мучают по ночам, что мешает человеку отдохнуть и значительно снижает качество жизни

Если не лечить ГЭРБ, рассказал врач, могут возникнуть угрожающие жизни осложнения — например, бронхиальная астма или ее обострение. «Из-за запущенной ГЭРБ могут развиться кровотечения, язвы и сужение просвета пищевода и пищевод Баррета. А он, в свою очередь, увеличивает риск появления аденокарциномы — злокачественной опухоли пищевода, заключил Белоусов.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее Евгений Белоусов назвал альтернативу кофе. Он рекомендовал пить зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

      Российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке украинца

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше