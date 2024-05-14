Врач перечислил симптомы встречающейся у каждого третьего человека болезни

Гастроэнтеролог Белоусов назвал изжогу главным симптомом рефлюксной болезни

Изжога и отрыжка встречаются у 80 процентов пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Главные симптомы этого распространенного заболевания врач перечислил «Ленте.ру».

Белоусов заявил, ГЭРБ — одна из самых распространенных болезней ЖКТ и в России встречается у 18-46 процентов взрослого населения, в среднем у каждого третьего. По его словам, при рефлюксной болезни забросы желудочной кислоты вредят слизистой оболочке нижнего отдела пищевода, приводя к его воспалению.

Чаще других с ГЭРБ сталкиваются люди с лишним весом, вредными привычками — курильщики, любители выпить и слишком плотно поесть, предупредил врач. Также в группе риска находятся принимающие определенные лекарства пациенты, люди с тяжелой физической работой, перенесшие операции на ЖКТ.

Рефлюксная болезнь может возникать и при употреблении большого количества шоколада, фруктов, специй, сладкой газировки, томатов. Провоцирует развитие ГЭРБ и сильный постоянный стресс Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Распознать заболевание достаточно просто, так как оно имеет ярко выраженные симптомы, отметил Белоусов. Например, у 80 процентов пациентов есть изжога, у каждого второго — отрыжка, а у каждого пятого — боль за грудиной, возникающая при глотании пищи.

Часто неприятные симптомы мучают по ночам, что мешает человеку отдохнуть и значительно снижает качество жизни

Если не лечить ГЭРБ, рассказал врач, могут возникнуть угрожающие жизни осложнения — например, бронхиальная астма или ее обострение. «Из-за запущенной ГЭРБ могут развиться кровотечения, язвы и сужение просвета пищевода и пищевод Баррета. А он, в свою очередь, увеличивает риск появления аденокарциномы — злокачественной опухоли пищевода, заключил Белоусов.

Ранее Евгений Белоусов назвал альтернативу кофе. Он рекомендовал пить зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай.