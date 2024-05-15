Украина получила 600 тонн оборудования для энергетики

Минэнерго Украины сообщило о доставке оборудования для энергетики весом 600 тонн

За последнее время Украина получила от международных партнеров 42 груза гуманитарной помощи, направленной на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале украинского Минэнерго.

Общий вес доставленного оборудования превышает 600 тонн. В том числе поставлено более 230 генераторов, мощный высоковольтный трансформатор, 880 бочек трансформаторного масла, более 25 километров проводов и кабелей, магистральные газовые трубы, а также различное электротехническое оборудование.

Грузы передали Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды. Глава ведомства Герман Галущенко отметил, что оборудование позволяет быстрее восстанавливать поврежденные в результате обстрелов объекты.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Голланд заявил о выделении Украине дополнительно 150 миллионов фунтов стерлингов (187 миллионов долларов) на укрепление энергетического сектора, пострадавшего в результате ударов.

Между тем литовские власти предложили разобрать на запчасти закрытые тепловые электростанции (ТЭЦ) советского производства и передать детали от них Украине, чтобы страна смогла отремонтировать свои ТЭЦ. В настоящее время стороны прорабатывают вопрос.